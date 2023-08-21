眾多迪士尼經典角色屆時都將現身小巨蛋。（寬宏提供）

眾所期待的「冰上迪士尼」再次華麗回歸！今年是迪士尼的一百周年，這次更以「歡慶迪士尼一百週年奇幻時刻」為主題要帶大家進入夢幻的魔法世界，活動於11月30日至12月3日在台北小巨蛋展開，特別精選8部超人氣迪士尼動畫《阿拉丁》、《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》、《獅子王》、《玩具總動員 4》、《愛·滿人間》、《超人特攻隊2》還有最經典的迪士尼公主們，帶大家進入一段刺激的冒險旅程。

由菲爾德娛樂公司製作的這場魔幻盛典中，大家永遠的朋友米奇、米妮和高飛，將帶著觀眾們一起踏上迪士尼的探險之路，穿梭在迪士尼的奇妙魔法世界，一幕幕精彩畫面交錯呈現於冰上舞台，透過國際級溜冰表演者精湛演出，喚起大家的兒時回憶，享受震撼人心與精彩絕倫的視聽饗宴。

在這段旅程中，《海洋奇緣》的主角莫娜將帶著大家前進陽光普照的莫圖努伊島，幫助她奪回塔菲緹的海洋之心；《獅子王》的辛巴、丁滿與彭彭也將一起踏上冒險之旅，進入榮耀大地探險，再一路欣賞精湛《阿拉丁》的特技表演；跟隨《玩具總動員》的胡迪與牧羊女寶貝一起參加超大型歡樂嘉年華。

除了身歷其境的體驗外，還能跟隨米奇一起高唱一首首經典的迪士尼歌曲，以及耳熟能詳的動畫主題曲，像是由《阿拉丁》中茉莉公主所演唱的〈Speechless〉等，還邀請到大家最愛的迪士尼公主梅莉達、貝兒、愛麗兒、花木蘭和蒂安娜公主一起來到冰上迪士尼。「冰上迪士尼」8月22日開賣，購票請洽寬宏售票。