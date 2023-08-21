大陸宣布今日起暫停台灣芒果輸入，學者認為，陸方近日的對台行動相當「不智」，容易形成干涉台灣選舉的印象；但這也可能代表大陸今年來的對台政策出現轉變，「強制性」越來越突出。

文化大學社會科學院院長趙建民接受本報電訪時表示，今年初以來，大陸解禁63家台灣食品企業輸陸、王滬寧敦促恢復兩岸交流正常化，並對兩岸直航有正面表態。這些都顯示北京想把兩岸關係帶到更密切交流的道路上，可是半年過去，大陸對台政策卻出現變化，「強制性」似乎正在增加。

趙建民認為，拜登政府對台獨的管理很到位，因此這次副總統賴清德過境美國非常單純且低調，但大陸陸續祭出徵收聚碳酸酯（PC）反傾銷保證金、台海周邊海空聯合戰備警巡、公布貿易壁壘調查初步結果，以及暫停台灣芒果輸入等，反制規模並不符合比例原則。這顯示，大陸正在增加威懾手段的力量，而且是軍事與經濟同步結合。

趙建民指出，現在正值台灣大選期間，無論北京有無干預我總統大選的意圖，近日相關措施都會造成介入台灣選舉的印象，「大陸在這個節骨眼上如此處理對台關係並不明智」，也凸顯北京對兩岸政策的脈動與掌握不夠。

趙建民也表示，大陸對台農漁產品的蟲害調查已經開始數年，「我們政府為什麼這麼久都不做出任何檢討或改進的措施？」他批評，部分農漁產品確實有蟲害問題，對於陸方措施，農委會每次都是批評對方，自己從來沒有拿出檢討與改進的辦法，但這卻無法改變大陸是台灣最大農漁出口市場的事實。