20年前在網路上誘騙未成年少女，下藥性侵6名被害人，震驚社會的「大貓偷拍案」主嫌權自立，兩度遭判無期徒刑，最終獲改判10年，出獄後再度犯案，昨（20日）下午警方持拘票前往桃園開南大學查緝，趁檢警不注意時跳窗，當場墜樓倒地不起，送醫後宣告不治。昔日「大貓偷拍案」被害人黃嘉虹聽聞其死訊一度震驚，表示「惡有惡報」，並認為追蹤制度缺乏導致他持續犯案，希望法律能更加周延，避免類似案件不斷發生。

翻攝周刊王

20年前「大貓偷拍案」其中1名被害人黃嘉虹向《中時新聞網》表示：我希望司法院長、相關單位，能夠盡全力防止第二個權自立，當初最高法院的恐龍判決駁回，二審無期徒刑，那個判決的法官們，不要忘記了，就是你們把權自立放出來的！怎麼防治性侵害者再犯，台灣做了哪些防堵、規範 現在社會大眾看到的只有表面，壞人死了有惡報，整個司法體制的鬆散，不與時俱進，才是成千上萬個性侵受害者的悲哀。

另外，如果權自立的照片，性侵加害者的照片及住家地址能夠讓社會大眾查詢的到的話，最近的三位受害者姊妹的家長，是不是就不會被權自立矇騙？

黃嘉虹在臉書貼文，「20年前我也是大貓性侵案的其中一位受害者，20年後過去了，你問我性侵法律改了什麼？很遺憾的是，完全沒有。」、「而受害者呢？光碟在網路上永流傳，被人看光光，我們能選擇不露面嗎？」

她感慨的說，「去了美國一遭才知道，原來那裡的性侵犯，要被公開政府網站，公開性侵犯地址及相片，提供讓社區民眾查詢，去了美國一遭才知道，原來美國的性侵求償可以達到台幣幾百萬千萬，看加害者的知名程度跟財產。」

因此她提出5點，盼政府修法，「第一、是有一個性侵犯查詢系統，公布性侵犯照片、住家地址，每年更新，搬家也要更新。第二、證言證人證據的採定。第三、出獄後電子腳銬，隨時追蹤。第四、延長性侵案件的刑事民事追訴期到30年。第五、處理性侵案件的相關人員，依照受害者性別配發處理人員。這包括了處理案件的警察、醫師、社工、心理諮商師。」

她的PO文引來了網友的不捨及鼓勵，「給妳抱抱」、「我們都挺你～」、「謝謝你這麼勇敢」、「好艱難的過程，感謝您願意說出來。絕對支持性侵相關法律修法。」、「這一路上辛苦了，沒有人應該被這樣對待。謝謝你願意發聲！」同時她也表示，「我不支持廢死，我支持以暴制暴，殺了人，你就要用命償還。」、「如果有天因為我的發聲，能讓台灣的性侵被害者，多了那麼一點點的保障，我想我也無憾了」。

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