48歲的好萊塢影星莎莉賽隆（Charlize Theron）擁有凍齡的美貌與精湛的演技，曾憑藉著電影《女魔頭》拿下奧斯卡影后，實力備受外界認可。不過，近期她出席公開活動時，由於「雙頰凹陷」而捲入整形風波中，她對此也回應了。

女星莎莉賽隆昔以美貌聞名，日前更為宣傳新作品《玩命關頭X》而出席在首映會上。其中，身材高挑的她，穿著一身黑色長禮服性感現身，由於服飾的剪裁設計，不僅可以窺見她的上身內著，還讓她的一雙大長腿在鏡頭前全都露，讓粉絲看得嗨翻。不過，她近期在多個公開活動中，呈現出「雙頰凹陷」的模樣，進而捲入「整容」風波之中，引發討論。

對此，莎莉賽隆接受《Allure》的訪問，直言：「X的，我只是變老了，不代表我去做了很糟糕的整容手術。」霸氣發言回應網友的猜測。此外，莎莉賽隆也補充表示：「我的臉正在發生變化，而我很喜歡這種變化及衰老。」

另外，莎莉賽隆也對於外界加諸在女性外貌上的評價、觀念發表自身的看法，直言：「大家都說男人老了是美酒，女人老了卻是折損的花。」認為女性應該以自己希望的方式變老，而非活在外界給予的標準之中，並呼籲大眾要有更多的同理心。

不過，莎莉賽隆也提及自己明確感受到衰老所帶來的影響：「真正讓我感覺到沮喪的，是我如果在拍戲過程受傷了，需要花費更多的時間才能讓身體痊癒。」希望自己還能擁有20多歲的健康身體，這樣就算遇到要拍攝要「扔到牆上」的激烈場面，身體也不會受傷。