美國海軍莫比爾灣號巡洋艦(CG 53, USS Mobile bay)在聖地亞哥海軍基地退役，該艦參過1991年伊拉克戰爭，發射過22枚戰斧飛彈。其實它的性能仍然不錯，已完成基線9( Baseline 9 )戰鬥系統的升級，一些海軍官員認為，它的役期尚未用盡。

美國軍艦新聞(Naval News)報導，莫比爾灣號是提康德洛加級(Ticonderoga-class cruiser)的7號艦，也是換裝Mk41垂發系統的第2艘。1982年建造、1987年 2月 21日於阿拉巴馬州碼頭入役。艦名源自南北戰爭期間，1864年8月的「莫比爾灣之戰」(Battle of Mobile Bay)，那是聯邦海軍(北軍)的重要勝利，幫助林肯總統連任。

莫比爾灣號的作戰歷史包括在1989 年，美國駐黎巴嫩貝魯特大使館的撤離行動；在1991年沙漠風暴行動(Operation Desert Storm，也稱第1次伊拉克戰爭)期間發射 22 枚戰斧對地攻擊飛彈；也曾幫助美國海岸警衛隊(USCG)執法，在墨西哥外海查獲 10.5 噸可卡因；到了2003 年，加入伊拉克自由行動(Operation Iraqi Freedom)。

在退役之前，該艦是第2老的巡洋艦，僅次於碉堡山號(CG-52,USS Bunker Hill)，雖然已服役36年，但該艦進行過多次改造和升級，使她保持先進。莫比爾灣是第一艘從「神盾基線8」( AEGIS Baseline 8) 戰鬥系統，升級基線9(AEGIS Baseline 9 )戰鬥系統的巡洋艦。

雖然最新的伯克級驅逐艦 Flight III已經出現「基線10」戰鬥系統，但是基線9已經足夠成熟且運算快速，莫比爾灣能夠使用標準6型(SM-6 )飛彈進行海軍綜合防空任務，對抗空中目標和各種飛彈威脅。公平地說，莫比爾灣仍然實力強大，尚未耗盡作戰性能。

2017年，莫比爾灣號完成基線9作戰系統的改良，進行標準飛彈試射。(圖/美國海軍)

不過，美國海軍指揮層傾向延長伯克級驅逐艦（DDG 51）的使用壽命，而不選擇提康 (Tico)。美國海軍海軍作戰部長吉爾戴上將 (Michael M. Gilday)表示：「提康成本高昂、艦齡過長，導致可靠性低。如果再進行現代化工程，成本要再投入數千萬美元。」