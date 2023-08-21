市調機構Canalys發布最新研究報告顯示，2023年第一季度全球新能源車成長趨勢強勁，銷量達到267萬輛，而中國主導新能源車輕型汽車市場，銷量已達133萬輛，佔全球總量49.4%。這顯示中國品牌已在全球新能源汽車市場上成功實彎道超車，並進入騰飛階段。

據《快科技》報導，知名市調公司Canalys發布最新數顯示，2023年第一季度，全球新能源輕型汽車發展趨勢強勁，銷量達到267萬輛，滲透率為14.6%。而中國已全面主導全球新能源輕型汽車市場，一季度銷量達133萬輛，占全球總量的49.4%。

報告指出，隨著新能源汽車在中國滲透率接近30%，消費者正從早期「嘗鮮用戶」向「大眾追隨使用者」轉變，這種變將加速新能源汽車在各細分市場的滲透。

研究報告說，充電基礎設施的不足和寒冷地區的挑戰為插電式混合動力汽車提供了更廣闊的市場前景，尤其是售價在10 -25萬元（人民幣，約合台幣42.1萬~105萬元）之間的插電混合動力汽車，有望加速取代傳統燃油車。

報導指出，隨著2030中國平均油耗限值規定的實施，插電式混合動力汽車將難以達到最新的WLTC要求，屆時中國將進入純電動車市場，因此預計插電混動車型未來仍會有7-10年生命週期。

市調數據顯示，2023年第一季度自主品牌新能源輕型車在4大海外區域市場份額皆達2位數，其中在中東非以及拉美市場中佔有率已超過60%。

報導表示，在軟體定義、資料驅動的新能源汽車時代，中國汽車製造商需要考慮地區資料特點，滿足當地個性化需求，以提升其在全球市場的品牌聲譽。同時要與當地網路運營商和技術服務提供者的合作，以提升輔助駕駛與智慧座艙的本地適配度。