韓國實力團體Highlight全才成員梁耀燮，確定將以個人之姿，於9月24日在TICC舉辦「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」，當行程確認後，梁耀燮在第一時間，火速錄製與粉絲問候的影片，一開始便用中文說：「Light（粉絲名稱）好！我梁耀燮！」喊話說：「一定！要！來喔！」

自2018年於首爾與東京成功舉辦完個人專場後，時隔5年後，梁耀燮6月於首爾、7月於東京舉辦個人專場，這次行程規劃台北站，讓不少台灣粉絲驚喜準備搶票。對於粉絲搶票著急的心情，也讓梁耀燮暖回：「辛苦大家了！很謝謝你們這樣的支持，讓我很窩心，希望你們都能成功買到票！我們9月24日當天見！」

另拿下韓國饒舌競賽節目《Show Me The Money》冠軍Rapper、韓網熱搜《雖然沒準備什麼菜》全方位大勢新星李泳知，回歸歌手本業首次啟動亞洲巡演「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’」，台北更被選為巡迴首站，9月27日將在Zepp New Taipei開唱。

李泳知堪稱「天才型」藝人，從Rapper、唱跳、主持、YouTuber到綜藝輕鬆駕馭，舞台上游刃有餘的霸氣饒舌，私下卻率真且不顧形象，這股李泳知專屬的反差萌魅力圈粉無數，瞬間成為年輕世代的焦點。她上周五先行暖身預告，露出真實一面，表示：「我要做亞洲巡迴了，人生首次個人演唱會，未公開的歌曲也能曝光嗎？歌曲品質會比想像中的更好？」展現親民魅力。