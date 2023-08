韓國實力團體Highlight全才成員梁耀燮,確定將以個人之姿,於9月24日在TICC舉辦「2023 BITTER SWEET:YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」,當行程確認後,梁耀燮在第一時間,火速錄製與粉絲問候的影片,一開始便用中文說:「Light(粉絲名稱)好!我梁耀燮!」喊話說:「一定!要!來喔!」

自2018年於首爾與東京成功舉辦完個人專場後,時隔5年後,梁耀燮6月於首爾、7月於東京舉辦個人專場,這次行程規劃台北站,讓不少台灣粉絲驚喜準備搶票。對於粉絲搶票著急的心情,也讓梁耀燮暖回:「辛苦大家了!很謝謝你們這樣的支持,讓我很窩心,希望你們都能成功買到票!我們9月24日當天見!」

另拿下韓國饒舌競賽節目《Show Me The Money》冠軍Rapper、韓網熱搜《雖然沒準備什麼菜》全方位大勢新星李泳知,回歸歌手本業首次啟動亞洲巡演「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’」,台北更被選為巡迴首站,9月27日將在Zepp New Taipei開唱。

李泳知堪稱「天才型」藝人,從Rapper、唱跳、主持、YouTuber到綜藝輕鬆駕馭,舞台上游刃有餘的霸氣饒舌,私下卻率真且不顧形象,這股李泳知專屬的反差萌魅力圈粉無數,瞬間成為年輕世代的焦點。她上周五先行暖身預告,露出真實一面,表示:「我要做亞洲巡迴了,人生首次個人演唱會,未公開的歌曲也能曝光嗎?歌曲品質會比想像中的更好?」展現親民魅力。