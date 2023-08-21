綠委賴品妤針對核四一句「重啟個屁」掀起爭端，扯出其父賴勁麟名下有19間能源公司都任職董座，引發輿論譁然熱議。賴勁麟今(21日)宣布辭去董事長及所有子公司職務，他強調綠能若是失敗，絕非經營者的失敗，而是社會大眾被認知作戰所蒙蔽。粉專「政客爽」發文質疑，原來外界批評都是認知作戰？網友直呼「此地無銀三百兩？」、「綠能失敗，錢就不能進我黨口袋」、「遠親不如勁麟」、「辭職換個掌櫃有差嗎？」

「笑死，賴勁麟面對質疑選擇烙跑，跟賴品妤跑給記者追相比之下，簡直更有乃父之風！」政客爽今(21日)在臉書發文直酸，所以蔡政府綠能發展緩慢，問題出在認知作戰？所以賴勁麟短短幾年身兼18間能源公司負責人，是認知作戰？所以雲豹能源捐款幾百萬給民進黨立委、議員、鄉長選舉，是認知作戰？所以賴勁麟只有政治經歷、沒有專業能力，卻可以接神腦、雲豹能源董事長，是認知作戰？

政客爽質疑，所以賴品妤反服貿，賴勁麟創立的台灣服務業協會卻鼓勵發展服貿，是認知作戰？「了不起，負責！」

政客爽在留言區PO出之前分享過的綠色產業鏈關係圖，續批「我怎麼看都像心虛，怕大家繼續查下去欸，笑死！」網友表示「遠親不如勁麟」、「綠能若是失敗，錢就不能進我黨口袋！」、「就是新潮流掌櫃的，辭職換一個掌櫃的有差嗎？」、「呼叫綠營認知作戰專家出來捍衛賴勁麟清白啊」、「綠能，發大財！綠，能發大財！」、「此地無銀三百兩？不然何以少了你綠能就會失敗？」