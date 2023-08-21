由於水氣較少，明（22）日南部沿海地區在清晨至上午有短暫陣雨，其他地區皆為多雲到晴的天氣，感受高溫炎熱，大台北、中南部地區及花東縱谷有機會出現35、36度的高溫。氣象局表示，周二、周三（22日、23日）晚間西半部山區有零星短暫陣雨，周六至下周一（26日至28日）迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨。

氣象局預測降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局分析，琉球東方海域有低壓雲簇消長，惟未來發展較有限，本周中後期至下周南海至菲律賓東方海面轉為低壓帶，為較有利熱帶系統發展的環境；氣象達人彭啟明則在「Yahoo!TV彭博士觀風向」提到，下周起到9月初可能會有熱帶擾動生成，不過現在來看還有點早。

氣象局對於高雄、花蓮、台東發布黃色燈號高溫資訊。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天南部沿海地區在清晨至上午有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，感受高溫炎熱，午後因加熱作用，各地有局部短暫雷陣雨，山區有大雨發生的機率，且可能伴隨雷擊、強陣風出現；氣溫方面，白天各地為33至35度，大台北、中南部地區及花東縱谷也有機會來到35、36度的高溫，中午前後紫外線偏強。

氣象局說明，周三晚間西半部山區有零星短暫陣雨，也因偏南風與陸風輻合，清晨至上午南部沿海地區亦有零星短暫陣雨；周三至周五（23日至25日）水氣較少，恢復一般夏季型天氣型態，各地為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率；周六至下周一為偏東風環境，迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。