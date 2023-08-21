民眾黨主席柯文哲接受中天新聞專訪時，談及兩岸關係，被問及勝選是否延續兩岸一家親？柯文哲說，他認同政治學家卜睿哲的概念，台灣要先表明跟中國有相同的歷史語言、宗教文化，只是現在政治制度和生活方式不一樣，這樣對岸比較能忍受，若一開始擺出去中化，中國會很生氣。

柯文哲說，他讀了兩遍卜睿哲的著作「困難的抉擇」，他認同書內的概念，不要一開始跟中國擺出完全切割的態度，英國跟美國的關係是兩岸很好的啟示，美國也是脫離英國獨立，一戰和二戰英美還是同盟，雖然脫離獨立，但兩次世界大戰都還是盟友，兩國關係也一向交好。

對於媒體人郭正亮提及，就算當選，中國還是想統一。柯文哲坦言，「對，但你總要讓它有台階下」，他以2017世大運為例，當時蔡英文要以中華民國總統身份開幕，中國不能接受，台灣不能什麼都要贏，面子要、裡子也要，柯強調，「『兩岸一家親』為何有這句話，就是換來的啊，這是現實」。

對於民進黨總統參選人賴清德說，台灣已是主權獨立台灣，名字叫中華民國。柯文哲說，國家要素是土地、人民、主權，台灣都有，「台灣是否是主權獨立國家，是，但它不正常」，全球大多數國家都不認可，這也是一大困境。

對於台灣跟中國關係，柯文哲則強調，他在前總統李登輝最後幾年時，常與對方聊天，李稱「特殊國與國關係」，強調特殊就好，不要講國與國，這句話務實來講是對，有的話就是不能講明，講明會掛掉，對台灣來講，活下去是第一條、第二是求活得好好的。