女星小S徐熙娣婚後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，各個長得亭亭玉立，時常受邀登上雜誌封面，其中二女兒Lily（許韶恩）更是越大越漂亮，外型和韓國女星林智妍有幾分神似；近日小S曬出Lily準備的晚餐，直呼「嚇死媽媽了」。

小S今（21）日在社群平台發文透露：「昨天二女兒Lily 做晚餐，嚇死媽媽了，也太厲害了吧！又非常好吃，真的是遺傳到我」，照片中擺盤相當精美，番茄中塞滿餡料，看起來色香味俱全，下廚花了不少苦心。讓網友們表示：「跪求番茄，料理食譜」、「這番茄厲害了」、「太強大了！有其母必有其女」、「廚藝大師」、「應該是有超越啦」、「看起來很專業好像餐廳大廚做的」、「可以來上型男大主廚節目啦」、「我比較好奇碗誰洗？」、「感覺超好吃的」、「長的正，又有才華！」。

16歲的Lily因優雅氣質和空靈外型獲得外界關注，小小年紀就有纖細高挑身材，6月剛從國中畢業，即將邁入高中生活，她跟隨媽媽的腳步踏入演藝圈，從時尚雜誌亮相後逐漸提升知名度，更和小S一起接到代言，同時受邀請擔任鼓鼓（呂思緯）新歌〈他一定喜歡你〉MV的女主角，演出學生時期純純的戀愛，Lily害羞坦言：「有一幕是我要撲倒林裕城的戲，我以為是合成上去，沒想到是來真的，超級害羞！另一個跟鼓鼓對戲，有嚇到，感受滿滿的能量。」