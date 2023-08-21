民眾黨總統參選人柯文哲20日接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，由前大使介文汲和其前立委郭正亮當提問人，於今日播出。對於被問到，如果美國將來有些要求，是否能擋得住？是否願意擋？柯文哲表示，對付美國跟對付中國一樣，不可以明確拒絕，人與人之間誠懇的溝通，要如何不在兩頭大象跳舞之間被踩死！

柯文哲指出，事實上台積電去美國以後，成本是增加很多，所以像這個就是談判。要跟美國講說，你不是說decouple(脫鉤)變de-risk(去風險化)嗎？現在全部搬過去對美國有什麼好處？成本上升而已。

柯文哲說，所以邏輯上應該先講，在整個產業鏈裡面，覺得哪一個是關鍵部分，就是那種絕對必要的部分，這一部分就移就好，其他大部分的供應鏈還是留在台灣。

柯文哲認為，人與人之間是這樣，誠懇的溝通，當然是這樣。那如果就是遇到很蠻橫的人，你還是沒辦法。但是絕大多數的狀態下，「說服」還是有用，像剛才那個問題，台積電全部搬去亞利桑那，搬去日本、移到德國，全部移出去，這叫「去台灣化」，全世界的晶片馬上價格上漲！為什麼？因為產業鏈的形成沒那麼久。

柯文哲直言，所以要這個理由就跟美國談判，問題就是說，「你會明確拒絕美國嗎？」「不是！我說一樣，對付美國跟對付中國一樣，不可以明確拒絕」，要說這個成本會上升三倍，真的要這樣幹嗎？不然來做個妥協方案。

柯文哲舉例，台灣晶片會成功，是因為有很特殊的文化。因為他最近去美國休士頓，去看過台灣人在那裡設的IC廠，後來裡面都雇越南人，為什麼？因為美國人叫他加班很困難，然後生產線禮拜六晚上故障，要把美國人叫回來很困難。台灣人不是問題，這之前張忠謀就已經預料過了。

柯文哲也提到，他去美國訪問的時候，美國就直接講兩個故事，李登輝的兩國論跟阿扁的一邊一國論。我們就當場跟他表明「No surprise」，我們絕對是「No surprise policy」，我們這個一定會事先跟你溝通。

柯文哲說，對美國來講，他是世界大國，台灣人要幹什麼他不在意，但是在做之前讓美國知道，在做任何事情之前，就是「no surprise」，不准讓他很驚訝！你事先講。不同意還可以改，再不然喬，對不對！是這樣，還是那句話，「我覺得溝通還是很重要！」