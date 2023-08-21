在本月11日時中天電視《廟口開講》到左營鳳邑舊城城隍廟，主持人彭華幹邀請到民進黨創黨元老許國泰到現場分享自己的想法，許國泰現場呼籲，一起號召200萬人在選前到總統府前插上反貪腐大旗，展現人民的力量！「蔡英文嚇都嚇死了，也讓以後的總統再也不敢貪腐了！」而本周五、六該節目將前進到屏東，九月初節目也會前進嘉義民雄、中埔和竹崎，請屏東和嘉義民眾一起參與廟會開講，同時也將繼續邀請超人氣的反貪腐顧問群，一起幫民眾挖掘你在綠媒聽不到的政權腐敗與貪汙真相。

中天電視《廟口開講》節目將前進到屏東，九月初節目也會前進嘉義民雄、中埔和竹崎，請屏東和嘉義民眾一起參與廟會開講。（取自中天新聞）

許國泰11日中天電視《廟口開講》活動中表示，「如果有一個清廉政府，百姓就很幸福，如果像民進黨這樣，大家就很辛苦」，許國泰痛批，這種政府還要支持？一定要讓他下台！現在的政府有在為百姓做事嗎？現在的政府欺壓百姓！有愛心嗎？有愛民嗎？有真正為百姓做事嗎？像這樣的政權，早就該下台了！

許國泰說，菲律賓因為一個馬可仕，經濟到現在無法回復，當時民眾發動幾百萬人抗議馬可仕，稱為「人民的力量」，手持一朵玫瑰花，插在軍隊的槍口，馬可仕半夜就下台了。許國泰呼籲，在選前號召200萬人到總統府前散步，把反貪腐大旗插在總統府，蔡英文嚇都嚇死了，也讓以後的總統再也不敢貪腐了！

而訴求「反貪腐 救台灣」的中天新聞《廟口開講》節目，自七月播出以來不只在網路上受大家歡迎，創造百萬級流量，上周末在高雄鼓山亭開講時，也擁進數百多位在地鄉親朋友到廟口支持中天反貪腐救台灣開講，當地店家還特別感謝中天幫忙帶動疫情後廟口附近的消費與經濟。

本周五、六節目將前進到屏東，內埔鄉龍泉寺和長治鄉崙上福崙宮，並邀請揭貪腐重砲級來賓許國泰、蘇清泉、蘇煥智、黃明賢、陳清茂、強強滾大哥，一起挖絕政客貪官的貪腐真相，歡迎大家到現場讚聲，一起救台灣。九月初節目也會前進嘉義民雄、中埔和竹崎，請屏東和嘉義民眾一起參與廟會開講，同時也將繼續邀請超人氣的反貪腐顧問群，一起幫民眾挖掘你在綠媒聽不到的政權腐敗與貪汙真相。