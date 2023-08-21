民進黨總統參選人賴清德近來陸續成立海外組織，美國中西部信賴台灣之友會昨日正式成立，芝加哥信賴台灣之友會總召集人邱垂洸、前民進黨主席卓榮泰、新北市議員兼賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、高雄市議員林智鴻與立法委員參選人曾柏瑜皆親赴現場，由卓榮泰逐一授旗，現場近300位支持者到場相挺。

卓榮泰致詞表示，信賴台灣後援會已在多國遍地開花，在賴清德出訪期間，不論是抵達巴拉圭或美國，都可以看見許多熱情民眾穿戴支持賴清德的衣服和旗子，展現歡迎與支持。

卓榮泰分享近日觀看芝加哥小熊隊比賽的心情時，也提及台灣棒球特色的啦啦隊。他呼籲，在明年選舉中沒有人是局外人，台灣人民不是觀眾，也不只是啦啦隊，大家一定要成為信賴台灣世界隊的隊員。

卓榮泰指出，賴清德投入公共事務已將近三十年，將自己的一生放在人民眼前接受檢驗，他能提出令國際信賴台灣的政策，是最合適的國家領導人，而「信賴台灣」多唸幾次，唸久了就變「心愛台灣」，希望大家可以共同支持心愛台灣的賴清德。

戴瑋姍也與在場支持者相約，一定要買一張機票回家投票、守護民主，在選前之夜共同搖旗吶喊，開票當晚再到競選總部一同迎接勝利。