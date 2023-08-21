惠譽進一步表示，授予南山人壽擬發行的新台幣次順位公司債「A+（twn）」的評等原因，主要是該受評次順位公司債構成南山人壽的直接、無擔保、次順位之債務，其募集資金淨額將用於充實營運資本、提升資本適足率。

評定南山人壽的公司狀況為「有利」，惠譽表示，是基於與其他在台灣的壽險公司相比，南山人壽擁有「有利」的業務狀況及「中等/有利」的公司治理。截至2023年第一季度末，南山人壽按首年保費衡量的市場占比為為11％，是台灣排名第三位的壽險公司，根據其信用因素評分指引，評定南山人壽為「A」。

惠譽也提到南山人壽6月底資本適足率約為280％（2022年為292％）。截至2022年末，南山人壽按照惠譽Prism風險導向資本模型衡量的風險資本水平得分處於「強健」級別。不過，評分結果對計算南山人壽內含價值所採用的利率風險和收益假設較為敏感。截至2022年末，該公司的財務槓桿比率為12％，低於其評等對應的比率指引。另因南山人壽自2020至2022年間的股東權益報酬率平均為9％，惠譽將該公司的財務狀況視為強勁。

惠譽在報告中也提到，南山人壽一直投資於高信用品質的海外固收證券，並維持其動態避險方法以應對資產負債之間的貨幣錯配。截至2023年3月末，南山人壽固收資產的期限長於負債的期限。不過，鑑於南山人壽負債成本高於投資收益，該公司以往銷售較高保證利率的產品令其承擔利差損風險，因此，給予「中等資產負債管理風險」

南山人壽的投資與資產風險為中等。惠譽表示，截至2022年末，南山人壽的風險資產（包括上市和未上市股票、權益類共同基金，優先股和非投資級別債券）占股東權益與準備金的145％（2021年為101％）。比重增加的主要原因在於利率升高導致了總股東權益下降。

惠譽對南山人壽擬發行公司債的評等較南山人壽「AA-（twn）」的國內長期評等低一個級距，惠譽說是反映惠譽對經營實體發行的次順位公司債在發生違約時「低於平均」的回收率假設。擬發行次順位公司債的受償順序與該公司已發行具資本性質之累積次順位公司債的求償順位相同，但優先于股東權益。另受評公司債的固定到期期限為10年。鑒於預期該證券不履約風險極小，因此未對其評等調降更多級距。即使發行人未滿足最低監管償付能力要求，管理層亦不能隨意選擇延後支付利息。