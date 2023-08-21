民進黨總統參選人賴清德近來陸續成立海外組織，大洛杉磯信賴台灣之友會今日舉辦募款餐會，現場集結大洛杉磯信賴台灣之友會共同召集人陳文石、林榮松與李木通，由前民進黨主席卓榮泰、新北市議員暨賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、高雄市議員林智鴻與立委參選人曾柏瑜共同出席，蔡英文總統的四姐蔡瀛如也到場支持。

會中卓榮泰親自授旗給後援會幹部，賴清德競選辦公室指出，即便洛杉磯地區碰上颶風侵襲，仍有超過600位支持者到場支持，眾人開心合唱「挺台灣應援曲」，高喊「2024，團結一致」、「Team Taiwan，挺台灣」，現場歡聲雷動，展現挺台灣的團結氣勢。

卓榮泰也說，在賴副總統過境美國時，不論在美東的紐約、美西的舊金山，都有很多鄉親為了見副總統一面，不惜千里迢迢趕到機場或飯店門口守候，而大家付出的每一絲關懷，賴清德都謹記在心，並懷著這份心意與台灣人民站在一起，建設心目中理想的台灣。

卓榮泰說明，「信賴台灣」有三大意義，第一，推出一位台灣人民最信賴的人作為未來總統；第二，提出令人信賴的政策，讓台灣在蔡總統的基礎上持續進步發展；第三則是要帶領台灣永遠站在民主陣營之中，讓全世界更加信賴台灣。海外信賴後援會已在韓國、日本、菲律賓、馬來西亞、寮國、柬埔寨、印尼、越南、泰國、澳洲與紐西蘭等國插旗，成功完成印太地區的戰略拼圖。

戴瑋姍說，國內普遍認為賴清德是治國能力最好、可以守護台灣主權、提升台灣國際地位，以及最有能力處理兩岸關係的總統候選人，這也反映在賴清德近日升高的民調趨勢中；她也稱賴清德是務實政策執行者，因小時候過得很辛苦，便以過來人經驗出發，勇於面對年輕人最關心的居住與經濟問題，並提出能實際執行的政策願景。

林榮松在此次募款餐會中，親自義賣「Team Taiwan」棒球帽與polo衫，卓榮泰也特別從台灣帶來四頂賴清德的親筆簽名帽，每頂最終以1000美元（約新台幣3萬元）高價拍出。