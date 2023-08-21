高市今（21）日2度停電，下午2時17分因四路分歧開關匯流排故障，造成小港區二苓路一帶總計358戶停電，直到傍晚5時2分全部復電完畢。未料，今晚鳳山區又疑因松鼠碰觸路燈線路造成停電，用路人摸黑行駛，經台電人員搶修，晚間8時45分路燈已全數放亮。

台電鳳山區處說明，今晚7時17分接獲群組通報鳳山區北賢街、北仁街、北昌三街等路燈不亮。台電派員赴現場發現架空路燈變壓器熔絲遭外物碰觸熔斷，晚間8時45分已更換妥，路燈已全數放亮。至於停電原因初判可能是松鼠闖禍，詳細原因有待釐清。