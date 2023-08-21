距離2024總統大選倒數不到五個月，藍綠白三個政黨的候選人競爭進入白熱化，各機構民調也不斷釋出，而根據《ETtoday民調雲》發布最新的「2024總統選情調查」，從結果中可以看到，以三腳督的狀況來說，民進黨參選人賴清德有35.4％的支持度，國民黨參選人侯友宜則是25.6％為第二，民眾黨參選人柯文哲以24.2％淪為老三。

根據《ETtoday》的報導指出，《ETtoday民調雲》從8月18日至20日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1207份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.82％。從結果中可以看到賴清德有35.4％的支持度，侯友宜則以25.6％緊追在後，第三則是柯文哲24.2％，三人的支持度差距非常接近。

該份報導更指出，本次的民調調查結果中，也有62％的民眾支持2024年政黨輪替，其中有51.5％的民眾「非常支持」改由其他政黨執政，有10.5％的民眾「還算支持」，有18.9％民眾「非常不支持」，有9.4％民眾「不太支持」，另有9.7%表示「不知道／沒意見」。