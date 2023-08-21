北市凱道20日舉行還路於民大遊行，副總統、民進黨總統參選人賴清德到場提出3大承諾，包括落實日前政院通過的《道路交通基本法》，2024年底前優先針對600個路口進行改善，預計2030年將死亡降低50％，2040達到0死亡目標。國民黨立委鄭麗文質疑，從2016民進黨上任開始，因為交通事故死亡的人數就從32萬15人一路攀升到2022年37萬5632人，創下歷年新高，遠超過2015年的29萬6826人，是明知任內肯定無法做到嗎？

「8年不做事，再給8年就能做了？」鄭麗文今(21日)在臉書發文指出，賴清德身為前行政院長、現任副總統&民進黨黨主席，為啥還在喊口號呢？民進黨已經執政近八年了！不知道自己還在執政中嗎？根據道安交通資訊網統計，從2016民進黨上任開始，因為交通事故死亡的人數就從32萬15人一路攀升到2022年37萬5632人，創下歷年新高，遠遠超過2015年的29萬6826人！

鄭麗文提到，而行政院在行人地獄的批評浪潮下，下令要用4年400億元預算，「厚～又跟未來借錢！」花錢做事當然好，先不說這些就是每年政府都該做的！做不好又要透支錢錢，怎麼叫人民信任？從2016年死亡人數上升開始，不就應該檢討政策缺失了嗎？現在被罵才來「永續提升人行安全計畫審議、專款進行人行設施改善」，都不知道現在是不是民進黨執政了？搞得人好混亂呀～為什麼偏偏要等到選舉前才要開始動作？

鄭麗文質疑，行政院原本期盼2030年前交通事故死亡人數能下降30％，賴清德在20日則加碼到道路死亡降低50％，但是卻跟過去的《氣候變遷因應法》一樣，沒有短中期目標！難道只要一聲保證就完全不用有詳細規劃了嗎？人家都是主委加碼送幸福，賴清德是誇下海口，讓人不舒服！

鄭麗文強調，民進黨8年完全執政，賴清德不只當過台南市長、行政院長、副總統、現在甚至還是執政黨黨主席，但台灣在這期間交通事故不減反增，因為交通事故而死亡人數更是創下年年新高，人人都說路口儼然變成行人地獄，在這樣的情況下，難道只有交通部長王國材需要上台鞠躬道歉？執政黨不也是應該檢討交通政策的主角嗎？為什麼卻在20日看到民進黨副總統在台上喊口號？這個角色是不是有點錯亂了？

鄭麗文直酸，更不要說，賴清德針對這個議題還在臉書上說：「紅燈停，綠燈行」，拜託！不然還有其他的選項啊？這個口號到底誰不知道？「好新潮的口號喔！選前有政策，選後就擺爛？」