近年通膨高物價，讓受薪階級荷包縮水，一名年過三十的公務員上網請益，打算轉職到科技業當作業員，好奇是否有望挑戰百萬年薪，結果遭到眾人以2原因勸退，不建議「反向操作」，好好待在公職才是上策。

一名公務員在Dcard發文表示，今年已經32歲，本薪加上獎金、加班費，年收入也不到90萬，因此想轉職科技業挑戰百萬年薪，打算應徵技術員的工作，好奇私立文組的學歷是否有機會錄取，另一方面明年公務員將調薪4%，預計自己年收將突破90萬，因此猶豫不決，「如果朝科技業發展有機會挑戰百萬年薪嗎？」

貼文引起討論，不少人以健康考量勸退，「傻了嗎…那種很多都加班輪班換來的」、「你30幾了再去當技術員爆肝，也沒比你現在多多少，傻了才從公務員跳到科技業」、「要去就去，為了多賺這10幾萬換來醫院健檢亮紅燈」、「為了您的身體健康著想，我勸您還是維持公務員身分較佳」。

也有人認為文組公務員年收90萬不算差，「你已經贏了很多文組，別換」、「公務員很多福利，根本是外面沒辦法比的，況且你又是文組」、「你是因為在公務員體系照護下才有90，外面文組頂多50」、「換了你會後悔，公家飯加減吃還能過人過的生活，90萬也不差了，還不用怕被中年裁員」。

還有網友質疑原PO是不是反串，「沒聽過有人想從正常班跳去輪班的」、「一般都是作業員怕中年被裁員或討厭輪班而轉公職的，第一次看到倒過來的。現在等於浪費了累積的年資，那還不如一開始就去當作業員」、「我認識高考放棄，跑去拚更高薪的工作，結果不到一年就又考回去」。