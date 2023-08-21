美國加州今天發生規模5.1地震，同時又面臨熱帶風暴及野火侵襲，以致官員必須同時應對多個緊急情況，所幸這場地震暫無傳出重大損失或人員受傷通報。

「紐約時報」（The New York Times）報導，對加州而言，今天下午可說是禍不單行。除了非常罕見的熱帶風暴帶來大雨，在加州與俄勒岡州邊界附近，消防人員正對抗野火，火勢在夜間蔓延了約809公頃，之後又發生地震。

加州今天發生的規模5.1地震震央位於歐海（Ojai）附近，這場地震不太可能造成重大損失，但位於震央東南方約96.5公里的洛杉磯（Los Angeles）居民也能感受到足以引起注意的晃動。

加州聖巴巴拉郡（Santa Barbara County）緊急管理辦公室公共訊息官魯伊斯（Jackie Ruiz）表示，儘管距歐海僅24.14公里的聖巴巴拉郡許多地區都可感受到地震，但目前暫未接獲損失通報。

在颶風來臨之際，加州也發生5級地震，加州奧科蒂約(Ocotillo)出現土石崩落。(圖/路透社)

魯伊斯表示，地方官員今天將同時處理多個緊急情況。熱帶風暴帶來的降雨預計在下午4至10時之間達到峰值；昨天在聖巴巴拉郡北部爆發的火勢也在繼續燃燒。