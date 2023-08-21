因電影「那些年我們一起追的女孩」暴紅的阿璋肉圓，宣布即日起從每顆50元漲價至55元。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市肉圓名店林立，為國內肉圓界一級戰區，在阿三肉圓等店早已漲價至每顆55元後，因電影「那些年我們一起追的女孩」暴紅的阿璋肉圓，也宣布即日起從每顆50元漲價至55元。雖然漲價了，但阿璋肉圓的生意依舊火熱，常客說，現在什麼都漲，早預感會漲價，只要不漲太多，都還能接受啦！

「真的是hold不住了！」阿璋肉圓業者施明裕表示，原物料持續上漲中，製作肉圓所需的豬肉、地瓜粉、油等各種食材都漲個不停，其中豬肉價格他們的進貨價從原本每台斤約90至95元，現已上漲到每台斤115元，在成本大增下，只能忍痛漲價，「還請舊雨新知們見諒」。

近年來因物價不斷上漲，彰化市的肉圓名店早已漲價好幾波，其中阿璋肉圓在2018年間每顆從40元漲為45元，凍漲維持3年多後，2022年1月初再宣布漲價5元，每顆肉圓價格漲至50元，歷經約1年半，今天再宣布即曰起肉圓每顆從50元漲為55元。

因內餡包干貝的肉圓1顆賣到110元，而在日前引發話題的另一家排隊名店阿三肉圓，則早在今年4月就漲過一波，干貝大肉圓漲至110元，一般肉圓則漲至55元，當時阿三肉圓的業者張耀仁即表示在食材及原物料價格不斷上漲下，只能微調價格因應。

彰化市的肉圓名店雖都陸續宣布漲價，但顧客仍都相當捧場，並強調，只要維持得一樣好吃，小漲價格都能接受，怕的是業者撐不下去，每顆漲5元總比吃不到還好！