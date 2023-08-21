俄羅斯聯聯邦消費者權益保護局週一表示，沃羅涅日州(Voronezh)發現了一起人類感染炭疽熱(Anthrax)病例，正在採取抗疫措施。沃羅涅日州州長亞歷山大•古謝夫(Alexander Gusev)宣布當地進入緊急狀態，約1400平方公里的地區封鎖3個月，到11月16日。

總部在荷蘭的莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，感染區在歐俄西南方的沃羅涅日州潘寧斯基區(Paninsky )，地方政府的聲明表示，他們已經採取一套詳盡的預防和檢疫措施，來控制與封鎖疫情。

由於炭疽桿菌可能藏在土壤裡，因此古謝夫州長禁止牛的運輸和屠宰、肉類和奶製品的出口，以及動物飼料的生產和出口。

當地衛生當局週一表示，受感染的居民是宰殺受感染動物的屍體後，因而感染了炭疽熱，但消息沒有透露此人目前的健康情況，是否已經住院治療。

炭疽熱的病源是炭疽桿菌，而且在缺乏養分的環境時，會進入芽孢的休眠狀態，在此狀態下相當頑強，對熱、鹼、酸均有強耐受性，只有高熱才能對付。攝入、吸入或直接接觸炭疽孢子，就可能造成肺炎。

由於它最常見的是通過接觸受感染的動物傳播，因此從事畜牧和動物產品工作的人，感染的風險較高。