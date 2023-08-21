民眾黨主席柯文哲20日接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，於今日播出。被問到現在在野整合的呼聲很高，贏的策略是什麼？柯文哲認為，民進黨把台灣當作他的專利，哪有那回事？台灣是我們的，不是你民進黨的，不是喊台獨就可以貪污！

柯文哲表示，如果回到藍綠的思維恐怕很難打，為什麼你知道？因為以前我們台灣叫統獨，現在97%都是台(台灣主體意識)，所以民進黨最厲害的地方就是，他把反對他的人全部推到那3%。

柯文哲分析，「我實在想說奇怪」，為什麼？台灣又不是你民進黨專利，對不對？為什麼？後來研究民進黨的宣傳，用什麼「點亮台灣」、什麼「台灣要贏、台灣隊」，「我忽然發現」，他把台灣當作他的專利，哪有那回事！台灣是我們的，不是你民進黨的！

柯文哲直言，所以不可以讓民進黨把這97%認為是他的，然後把人家全部擠到那3%。所以這也是戰略上要思考的問題。不是喊台獨就可以貪汙，打他這一點。民進黨中央黨部貼了７個字「清廉勤政愛鄉土」。柯質疑，「你們哪個地方清廉？哪個地方愛鄉土？我還說你們少一個愛民！搞出擋BNT、還有高端這種事，你們哪裡愛民？」

柯文哲提到，「我對民進黨最火大就是擋BNT那件事情」，「我怎麼知道？我是當事人我怎麼不知道！」台北市政府當事人去申請，在疫情最緊張已經死人的狀態下，你還在擋BNT 還在護航高端！

至於被問及，如果有權力，會不會追究這個法律責任？柯文哲強調，為了這個問題他去問過華勒沙，「我真的見過華勒沙！」

柯文哲回憶，他問華勒沙說，「你是全世界轉型正義最有經驗的人，你當總統那一天，你的底下的官員99%是前一天破壞你的共產黨官員，你怎麼解決這個問題？」

柯文哲引述華勒沙講了一個概念，他說先解決現在的問題，避免以後發生，追究過去責任。華勒沙說但是要注意順序要對。「這句話給我很大的啟示你知道嗎！」為什麼民進黨搞轉型正義會失敗？因為他把追究過去責任擺在第一位，不管對付婦聯會、黨產，那個樣子人家就開始抵抗了！

柯文哲強調，以解決現在的問題、避免以後發生、追究過去責任，華勒沙跟講那句話，「我很大的啟發！」