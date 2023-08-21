李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查；無獨有偶《中國好聲音》的冠名贊助商似乎也遭網友撻伐，一名主播因銷量受損直播怒罵為李玟發聲的人是「跟風狗」，對此品牌方出面回應。

李玟生前與《中國好聲音》節目方疑似有爭執，更傳出節目導演故意將李玟和學員支開，導致李玟在舞台上摔倒，雖然消息並未證實，但仍引起網友們的群情激憤，紛紛圍攻《中國好聲音》，節目母公司也因此事股價大跌，浙江衛視主管機關浙江廣電集團更因此發出聲明表示會調查節目。

身為《中國好聲音》的冠名贊助商，酸奶品牌安慕希也遭受波及，一名主播疑似在推銷安慕希時，有網友罵浙江衛視是「吸血鬼」，讓女主播火大回擊「你們這些跟風狗真的無語了，一個人你要有自己的獨立思想，不然和跟風狗一樣就很可悲」、「你們不喝但是有人想喝啊」、「藍台是吸血鬼關我們什麼事？」、「怎麼會有那麼多腦殘的人呀，這個跟你們的生活有一點關係嗎？」。

安慕希21日在微博發布聲明，表示非常重視「安慕希主播在直播間不當言論」，已經安排對安慕希官方直播間和經銷商、分銷商展開排查，至於女主播並非安慕希品牌官方直播間，「該直播間主播非我司員工，其所發表的一切言論，不能代表安慕希的品牌立場」。