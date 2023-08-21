富士達保經於本月16日、18日舉辦「2022年領袖極峰」及「2023年世紀高峰」兩大年度競賽頒獎典禮，在北部、中部兩地盛大登場，邀集近千位同仁共襄盛舉，表揚表現優異的頂尖業務。

2022年領袖極峰競賽的「會長」寶座（個人銷售業績冠軍）由蘭陽一區部業務副總林漢文拿下、2023年世紀高峰競賽會長寶座則由台中二區部業務副總陳慶池奪得。富士達保經每年積極推動各項銷售競賽，提供豐厚的獎勵鼓舞團隊士氣，隨著金融保險業景氣回溫，今年上半年公司業績表現再創高峰，交出亮眼成績。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達保經對於「發獎勵」與「給資源」從不吝嗇，即使面臨疫情危機及金融環境動盪，富士達仍持續祭出各項獎勵方案，激勵業務同仁勇往直前，在逆境中創造前所未有的翻倍成長。

2022年袖極峰競賽的目的地為歐洲捷克，歷經七個月辛勤耕耘，37名頂尖業務已於今年5月前往旅遊；2023年世紀高峰競賽則將於下周出發至北海道欣賞初秋美景。努力工作、努力玩樂，走遍世界各地體驗不同風俗民情就是保險業最迷人之處，邀請所有優秀人才加入富士達，跟著公司一起環遊世界。

富士達保經以「人才」為本在業界屹立不搖17年，透過競賽獎勵及後勤資源幫助大家在保險事業能有最好的發展，讓公司每年持續保持高成長率，引起業界矚目。此外，透過獨創的「五大學院、三大研究所」教育訓練機制、智能「AI機器人」作業系統以及多樣化的行銷資源，從內到外建立最強軟實力，給予業務員全方位的後勤支援，讓保險事業能夠永久持續經營。同時，以「職場永續發展」為目標設計出「CEO年薪500培育鑫專案」、「ODP年薪千萬創業鑫專案」及「1000大企業人才招募專案」三大徵才專案成效卓越，新報聘人數仍保持成長20％以上，成長動能強勁。