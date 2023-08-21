大陸宣布今日起暫停台灣芒果輸入，學者解讀，從發布消息的單位、時間點與執行模式，都可清楚判定為對台灣的政治施壓，且在台灣內部對兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、兩岸經貿關係進行討論之際，此舉也增加話題性，是非常標準的「認知戰」。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠向本報分析，過去大陸海關總署宣布暫停台灣釋迦輸陸、商務部宣布對台聚碳酸酯（PC）徵收反傾銷保證金，這些技術部門的政治考量相對較低。然而，這次由大陸國台辦發表聲明，顯見是針對副總統賴清德過境美國的政治施壓，也是把水果貿易單一工具化的操作手段。

張弘遠更指出，大陸禁台灣芒果所傳遞的政治意涵與訊號，比PC反傾銷更強。他解釋，大陸本身也是介殼蟲疫區，所以台灣農產品出口到大陸的檢測程度相對較低，過去輸陸也沒問題，這兩年大陸開始強化檢查，而選擇在這個時間點提出，等於是利用農漁產品對台灣進行政治施壓；加上台灣內部近期對ECFA、兩岸經貿關係有所討論，此舉也增加話題性，是非常標準的認知戰。

張弘遠表示，台灣出口芒果至各國皆面臨檢疫關卡，能通過日本等國的高標準，是因雙方有蔬果檢測與安全認證的相關機制，台灣雖然與大陸簽訂《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，但近年因政治因素而未確切執行，導致芒果等農產品輸陸時，部分廠商較容易出現不規範與蟲害的問題。

他也認為，農產品檢疫出現問題，陸方應先向台灣反應並做處理，但大陸卻很快就採取禁運、手段強硬，也凸顯政治操作的意涵。張弘遠判斷，在一連串的對台經貿作為後，大陸正在兩岸經貿關係當中，尋找各種產業或商品去進行對台施壓的壓力性測試，某種程度上也意在創造兩岸互動或對話的機會。