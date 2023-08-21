北檢14日指控新竹市長高虹安在立委任期內涉嫌詐領助理費，以貪污等罪名起訴，在政壇拋下震撼彈。對此，資深媒體人陳揮文18日就表示，「如果說助理實際薪水是四萬，但她跟立法院報五萬，五萬都是助理領走，那故事就結束了，不算貪污，但你叫助理吐一萬出來，那就是貪污了」，引發討論。
陳揮文18日在廣播節目《飛碟晚餐》中表示，如果說助理實際薪水是四萬，但是卻跟立法院報五萬，等於多領一萬，要交出來當公積金，而有好幾個助理都要吐，「看你的比例多少，吐吐吐」。陳揮文指出，「這筆公積金都是高虹安在用，其實它案情就這麼簡單」。
甚至陳揮文更說，「這是不是貪污？這百分之百是貪污，這不是貪污是什麼呢？如果她報五萬，五萬都是助理領走，那故事就結束了，不算貪污，但你叫助理吐一萬出來，那就是貪污了」，陳揮文最後更質問趙少康，「你以前當立委、市議員的時候，會這樣子報帳嗎？」
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