新浪財經報導，李強指出，中美分別作為最大的開發中國家和已開發國家，經濟互補性遠大於競爭性。中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。目前，中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。

李強指出，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，這既是中國自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律。中國願與美國一起，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈、供應鏈穩定。