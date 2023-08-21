新浪財經報導，李強指出，中美分別作為最大的開發中國家和已開發國家，經濟互補性遠大於競爭性。中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。目前，中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。
李強指出，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，這既是中國自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律。中國願與美國一起，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈、供應鏈穩定。
大陸國務院總理李強21日在人民大會堂會見，美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪中團。李強祝賀美中貿委會成立50周年，對美中貿委會為提升兩國經貿合作水準、發展中美關係、增進兩國人民福祉作出的積極貢獻表示讚賞。
新浪財經報導，李強指出，中美分別作為最大的開發中國家和已開發國家，經濟互補性遠大於競爭性。中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。目前，中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。
李強指出，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，這既是中國自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律。中國願與美國一起，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈、供應鏈穩定。
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