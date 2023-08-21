華南銀行積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，致力於推動「信託生態圈」，打造信託成為有溫度的金融服務，以人的一生「生、老、病、死」為出發點，將信託落實到社會各角落。

於日前邀請社團法人台灣失智症協會秘書長共同辦理線上信託講座，致力增進在信託服務上對失智者的認識與觀念，共同為失智者創造金融友善環境。根據衛福部統計，我國65歲以上長者約每12人即有1人失智，80歲以上長者約5人就有1人失智。

隨著我國邁入超高齡社會，失智長者不僅在健康重要議題日益受到關注，隨之衍生的金融問題亦備受重視。華南銀行積極與社福團體、安養機構進行信託業務合作與多元信託教育宣導。

為強化分行第一線同仁接洽疑似失智客戶之辨識及強化對失智者財產安全守護及友善金融服務，本次與致力於失智症預防及照護之社團法人台灣失智症協會合作辦理線上信託講座，以「失智者或疑似失智者行為分析暨銀行服務實務及應對」為主題，透過淺顯易懂的課程安排，針對失智可能之行為態樣、國外銀行面對失智者友善服務及相關政策向186間分行信託專責人員講授，加強行員對失智症者之認識與重視，共同創造金融友善環境，並藉由信託作為守護財產安全的防火牆，保護財產避免遭覬覦詐騙，讓安養信託守護失智者的人生下半場。

華南銀行亦將持續透過宣導以強化失智者及其親屬對信託制度之認識，並透過客製化的信託服務，為客戶量身訂作信託契約，以安養信託專戶支應所需費用，滿足失智者安養照顧需求，並助其善用信託制度強化財產安全保障。華南銀行為邁入超高齡社會超前部署，讓信託觸及每位國人心田，協助民眾守護初衷、滿足人生各階段所需，善盡企業社會責任，以體現信託2.0普惠金融的意義和價值。