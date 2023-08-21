歌手李玟(CoCo)生前曾在大陸歌唱節目《中國好聲音》擔任導師，近期則有李玟控訴節目賽制不公的影片和音檔在社群上流傳，引發網友熱議，相關話題持續在陸網上延燒。近日，更有該節目的「導師出場費」在社群上流傳，其中價碼最高的竟不是「周董」周杰倫，而是港星謝霆鋒。

李玟昔參與錄製的節目《中國好聲音》近期成為話題焦點，不僅有多位學員出面控訴節目組，更有「賽制黑箱」的相關畫面瘋傳。除了學員之外，該節目的導師也受到關注，微博上近日就有題為「網傳歷屆《中國好聲音》導師出場費」的內容流傳。

據其相關畫面可見，導師價碼最高者為謝霆鋒，出場一季便可進帳3200萬人民幣(約新台幣1.4億元)，其次是周杰倫的2800萬人民幣（約新台幣1.2億元），第3名則是王力宏的2500萬人民幣（約新台幣1.1億元）。至於其他藝人，則分別有2000萬人民幣（約新台幣8800萬元）的陳奕迅、那英、劉歡、李玟等人；1500萬人民幣（約新台幣6600萬元）的汪峰、李健、潘瑋柏等人；1100萬人民幣（約新台幣4800萬元）的齊秦；1000萬人民幣（約新台幣4400萬元）的李榮浩、周華健等人；800萬人民幣（約新台幣3500萬元）的薛之謙、李宇春、楊坤等人；至於哈林(庾澄慶)則以500萬人民幣（約新台幣2200萬元）位居末席。

不過，相關消息曝光後，由於其內容並未有其他證據佐證其說法，且其上也未有曾擔任過導師的張惠妹數據，因此多數網友質疑該張價目表的真實性，表示：「你這個不對，我可以現編一個給你」、「謝霆鋒怎麼可能比周杰倫還高。」不過也有網友提及：「該節目持續多年，早期導師與近期導師的價碼，或因時代差異、節目狀況而有所不同，因此不能一起比較，也不代表各位導師真正的身價差異。」討論聲浪不斷。