民眾黨總統參選人柯文哲接受中天新聞專訪，對於美中關係下，台灣如何生存，柯文哲表示，需要思考美國希望台灣和中國的關係是什麼？答案是「有點緊張但不是很緊張」，面對美中都須採「No Surprise」原則，一定要事先溝通。柯文哲也強調，他勝選後，台灣打仗風險會下降很多。

柯文哲表示，如果美國要讓中國跟台灣對打，就不會讓賴清德顯現出猶豫的態度，所以要思考，美國希望的中台關係是什麼，那是基準點，然後看看是否上下調整，看是否符合Preferable、Acceptable（可接受）、Tolerable（可忍受），他比較傾向Preferable，在中美之間調整到台灣可以獲得最大利益。

柯文哲提及訪美時，美國曾講到李登輝兩國論、阿扁一邊一國論，當場表明「No Surprise」原則，無論台灣要幹嘛，做任何行動前一定要事先溝通，讓美國知情，柯文哲強調，面對美中都要採「No Surprise」，同意還可以改，但溝通很重要。

至於賴清德會說要跟習近平吃飯，柯文哲說，「真相是人家不想跟他吃飯，所以講也是白講，若我們要跟習吃飯，要先想為了什麼」，被問及是否會想跟習吃飯，柯回應，開會不是討論問題，是鼓掌和蓋章，幕僚要先作業想要講什麼、幹什麼。

對於勝選可以保證台灣不打仗嗎？柯文哲表示，標準答案是打仗風險下降很多，兩岸理論上不會發生戰爭，因為中美沒有決心打核子戰，最多是代理戰爭，兩岸不用打仗，光是關係緊張就很慘，台灣資金就逃出多少了，顯見兩岸不用戰爭，單單風險就很危險。

對於共機擾台，勝選後是否可保住中線，柯則說，中線是雙方默契，中國曾說「關係好一切可以談」，意思是關係不好一切免談，中國不是好不好談的問題，而是要耐心跟對方談，不要想考100分。