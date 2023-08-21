2024總統大選目前有藍綠白三組參選人競爭較量，國民黨侯友宜仍在匯聚民意力爭上游。《中時新聞網》21日在板橋車站做「街頭大聲公」街訪，民眾表示，侯友宜若當選總統，「兩岸應該會比較好啦！他口才本來就不好，有時候總統也不需要口才多好」、「認真做事就好」、「他不擅言詞嘛」、「他是很實在啦！不會說誇大其辭、很膨風」。還有民眾強調「我們不要戰爭！小孩去戰爭那要怎麼辦？」、「希望台灣和平！」

民眾表示「他會...兩岸會...應該會比較好啦！我不喜歡這樣...這麼緊張！他口才本來就不好啊，怎麼加強？有時候總統也不需要說口才要多好！我們的總統都是法律系的啦，陳水扁、馬英九，一堆，換選個不一樣的啦，我覺得嘗試看看也不錯！」

【街頭大聲公】2024侯友宜若當總統？ 板橋車站街訪民眾「真實反應」：兩岸會較和緩

但也有人說「我不喜歡他！就講話、做事，我都不喜歡，我就聽到他『好好做代誌』，我就不喜歡了！國民黨都找不出好的人才來了？」、「我不管政治這種東西啊，但是侯友宜應該是不會當選？直覺而已吧」、「政治沒興趣啦，老人家了，這個我們管不了啦！（侯友宜如果當選總統）應該還好吧，這個就是直覺」、「我沒有關注政治，所以我也不知道，因為我沒有打算去投票。我不知道投誰比較好，我沒有什麼想法」。

有民眾說「侯友宜啊，我考慮一下，因為他是警政退的我不要」、「誰當選我都覺得還好，就認真做事就好！其實我不太關注政治啊，所以我也不太看他們。就吵來吵去這樣子而已，也不知道他們表面是炒作，還是做戲而已」、「還是一樣爛吧？因為我覺得誰選上，對我生活沒有什麼太大幫助，還是一樣沒錢」、「現在也是霧裡看花，他的調調就這樣啊，他不擅言詞嘛」。

仍有人肯定侯「他是很實在啦，不會說誇大其辭啊，不會說很膨風啊！」、「我是新北市民，我認為我目前生活...還不錯吧！因為我自己是警大生，所以我想說，或許可以讓我們福利更好！以前他們那個年代，畢業即就業，現在特考通過率有逐年下降的趨勢」。

街訪花絮有人喊「我們不要戰爭！戰爭嚇死人了，我們小孩都要去戰爭，那要怎麼辦？」、「爸媽在看新聞，我就做自己的事，我都聽不懂，所以就不看」、「希望年輕人不要上戰場！希望台灣和平過日子！」