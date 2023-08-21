大陸女星秦嵐曾在《還珠格格3》中飾演溫柔賢淑的陳知畫打開知名度，被瓊瑤形容「天上一顆星，人間一滴淚」，精緻古典的外貌被許多影迷視為女神，出演電視劇《延禧攻略》飾演溫婉的富察皇后，被譽為「最美皇后」；近期秦嵐與男星魏大勛愛得火熱，七夕前秦嵐被曝到醫院，遭猜測是好事將近，對此秦嵐透過工作室回應。

大陸狗仔「推理君江小宴」在七夕前放出一段影片，透露女星秦嵐到北京某家醫院看診，拍到她和助理從兒科走出，強調全程沒看到男友魏大勛，頗曖昧暗示「有情況？」似乎是推測有懷孕的可能。而秦嵐工作室則曬出預約看診的截圖，表示是「拍戲咽炎復發，耳鼻喉科正常隨診看病。」，澄清後不少網友為秦嵐正名：「有點常識好吧，是兒科不是婦產科」、「去醫院看嗓子有什麼大驚小怪」、「怎麼了你生病不用去醫院」。

秦嵐去年12月傳出與楊冪前任魏大勛交往，兩人共同主演電視劇《關於唐醫生的一切》，似乎因此擦出愛火，曾被目擊在三亞約會，魏大勛接到秦嵐後直奔飯店，整夜沒再出門，隔天兩人一同出遊，秦嵐主動挽男方的手，更用拳頭撒嬌，互動充滿粉紅泡泡，秦嵐去廁所後魏大勛主動幫忙拿包，展現男友力，影片曝光後秦嵐和魏大勛都沒有做出回應，陸媒曾詢問女方工作人員，對方回應「我說什麼你們都會發出去，所以你們還是不要給我打這個電話比較好」，似乎是低調承認戀情。