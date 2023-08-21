警方當場查扣西瓜刀及狼牙棒。（圖／警方提供）

警方當場查扣西瓜刀及狼牙棒。（圖／警方提供）

今（21）日上午8時許，新北市蘆洲區復興路290巷一處民宅發生一起恐嚇、傷害案，1少年受傷後跑到派出所報案，稱他被人砍傷，警方先將他送醫後，趕抵現場，將現場的3名男子全部帶回偵辦。

警方表示，今（21）日上午8時40分許16歲姜姓少年至派出所報案遭人傷害，初步檢視為左手臂受傷，經通報救護車送往三重聯合醫院救護，傷勢輕微，無生命危險。員警迅速到場，現場分別有21歲方男、17歲林男及17歲李男等3人在場，稱姜姓少年持武器登門鬧事，3人均未受傷，警方仍將當事人均帶返派出所釐清。

警方調查，方男等3人平時會出陣頭，姜姓少年曾表明想加入一起出陣頭，惟多次放鴿子，致方男不滿，2人曾多次在發生口角爭執對罵，今日方男約姜男於復興路和談，姜男卻帶西瓜刀赴約，甫進屋內方男發現姜少身帶武器，即拿屋內狼牙棒還擊，姜少不敵負傷離開。

警方當場將西瓜刀及狼牙棒查扣，並通知姜男父母到場協助，全案詢後將姜嫌依恐嚇罪嫌移送新北地院少年法庭審理，並進行校安通報；方嫌部分依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，並輸入滋事系統。