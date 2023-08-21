新浪財經報導，通知指出，鼓勵商貿流通企業在風險可控的前提下，積極打造針對消費者的信用應用情境，向消費者提供先用後付、減免押金等靈活交易安排。

通知顯示，鼓勵金融機構以銷售數據、應收帳款、信用保險保單等為基礎，開發適合中小微商貿流通企業的專項信貸產品，緩解融資難、融資貴問題。積極運用大陸全國一體化融資信用服務平台網路，以多種方式為外貿企業融資提供增信支持，鼓勵金融機構擴大對中小微外貿企業進出口信貸投放。