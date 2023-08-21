天后李玟生前曾在大陸歌唱節目《中國好聲音》擔任導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，引發眾怒。事件不斷發酵，節目母公司星空華文股價連日暴跌，2個交易日累跌逾47%，幾近腰斬，市值蒸發近234億港元（約新台幣916億元）。

17日，李玟一段生前錄音曝光，內容涉及《中國好聲音》節目錄製的不公問題，引起網友同聲指責。受輿論影響，《中國好聲音》母公司星空華文18日股價暴跌23.43%，僅1個交易日市值就蒸發超過百億港元。

播出節目的電視台浙江衛視也遭網友翻舊帳。浙江廣播電視集團20日在其官網回應表示，將以負責任的態度進一步調查核實。但廣大網友仍不買帳。大批歌迷聲討節目組，贊助商也遭到抵制。

一波波負面消息衝擊下，21日星空華文股價繼續跳水，收跌31.23%，報65.3港元，總市值縮水至260.25億港元（約新台幣1019億元）。

星空華文是中國大陸最大綜藝節目IP創造商及營運商，而《中國好聲音》則是星空華文的金字招牌，曾為公司帶來重要收入。如今在粉絲對節目贊助商的抵制下，恐重創星空華文的營收。

PTT網友表示，星空華文股價慘跌，「總算有正義」，也有網友大罵，公司估值應該等於0，「投資人虧的找導演賠？