許多人拍照時都會對著鏡頭擺出各種姿勢。一位女子近日呼籲，「可以儘量不要手背朝外比耶嗎？」，原因是對於某些國家來說，手背朝外的V型手勢意義類似比中指。不過許多網友看了之後紛紛認為她根本管太多，「外國文化乾台灣X事，又不是在國外」。

原PO在Dcard發文表示，她數年前和大學同學一起到歐洲自助旅遊，在英國白金漢宮前合照時，遇到幾個20幾歲的高大男性白人亂入合照，當時對方帶著嘲笑和不屑的表情說著「你好你好」，手背對外比出V型手勢，拍完照後還有人直接拍了原PO女性友人的屁股，讓她們嚇到急忙離開。

事後原PO發現，手背對外的V型手勢其實有類似中指的侮辱意味，由於最近無論藝人還是普通人都開始流行拍照時手背對外比V型手勢，尤以男性居多，因此讓原PO感到相當好奇並展開呼籲，「想請問大家是知道意思才比，還是不知道跟著比呢？無論是哪種，可以的話儘量不要手背朝外比耶好嗎？ 拜託！」。

對此，許多網友紛紛回應，「還以為我住台灣，原來是歐洲啊」、「外國文化干台灣X事，又不是在國外」、「世界上所有的事情都可以概括成兩種，關你X事、關我X事」、「你知道在中東國家豎大拇指等於比中指罵人髒話嗎？這樣以後你也不能比大拇指耶，別人看到會拿棍子上來跟你泡茶聊天」、「這裡是亞洲，不是歐洲」。