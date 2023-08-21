日圓持續貶值，隨時都會出現換匯甜蜜點；國泰金控公布8月國民經濟信心調查結果，時事題針對民眾未來增持貨幣的目的進行調查，近7成受訪者未來半年有增持外幣的意願，其中，多數民眾想增持的貨幣是美元與日圓。

國泰金調查結果顯示，37.3％的民眾最想增持的外幣是美元，25.6％的民眾想買日圓，2.9％民眾會持有歐元，2.3％民眾想兌換人民幣，1.4％民眾則欲買其他貨幣，但也有30.5％的比例是沒有意願持有外幣。

針對民眾未來半年增持貨幣的目的，調查結果也顯示，33.6％的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，22.7％民眾想賺外幣的匯差，15.2％的民眾則為了投資海外資產而兌換貨幣，28.5％民眾則無特別目的。

不論出國或賺外幣匯差，投資人都關注美元未來走勢；FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，美元近來上漲，主要原因與美國最新的通膨和聯準會的預期有關。

最新7月的美國CPI通膨率自6月的3％回升至3.2％，雖然除去能源和食品價格的核心通膨進一步回落至4.7％，但核心通膨明顯與2％的政策目標有一大段距離外，整體通膨仍有再次反彈可能，尤其是8月原油價格又再次突破年內新高，反映歐美通膨都有強力反彈的可能。

對於聯準會最新的政策紀要，楊傲正表示，多數與會官員仍認為，通膨議題仍然存在，美國可能需要進一步收緊貨幣政策；假如聯準會在9月決定升息1碼，市場目前的超鴿預期將導致美元大幅上漲，即使9月不升息，鷹派的語調維持下，也將繼續支持美元向上。

對於日圓匯率，楊傲正表示，只要日本央行不強力干預，日圓兌美元有機會再次來到去年151.97水平，再次挑戰32年新高。