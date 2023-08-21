天文館2023「天鏡奇緣─太空望遠鏡」特展中，首次導入資策會設計的遊戲化學習指引平台「xLearn無課程學校」，將深奧的太空望遠鏡知識轉化成趣味的線上闖關遊戲，增加民眾太空知識學習的樂趣，數位學習展覽至10月15日。

資策會教研所與天文館打造八大項任務關卡，以多元的線上問答機制，豐富觀展體驗，也對未來學習方式提供嶄新探索，有助於提升學習趣味性。

資策會教研所所長張育誠表示，數位轉型不僅是技術的轉變，更是文化、知識與技術的新結合，學習不應該是一個被動的過程，而是主動、有趣且充滿挑戰的旅程，透過xLearn個人的學習歷程可以透過平台虛實結合，完整記錄累積個人成就。

天文館展示組組長陳俊良認為，觀賞者可以透過VR、紅外線等互動展示實際體驗太空望遠鏡的威力。

天文館與資策會並簽署合作備忘錄（MOU），雙方將導入更多數位教育資源強化天文知識的推廣，創造更多元的跨領域合作為教育創新注入新活力。