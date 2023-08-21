馬公市長黃健忠頒發感謝狀給虎井駐軍代表。（許逸民攝）

儘管營區受創更為嚴重，但虎井駐軍在風災過後第一時間，仍以協助民間災後復原為優先。（馬公市公所提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣馬公市公所與代表會，今晚為感謝虎井嶼駐軍，在杜蘇芮颱風風災過後，第一時間投入災後復原，今晚專船趕往虎井嶼，舉辦杜蘇芮颱風「災後重建心之饗宴」感恩餐敘，來慰勞國軍、台電和消防局等單位，於第一時間投入協助居民災後復原，並頒發感謝狀，致上感激之情。

馬公市長黃健忠表示，很抱歉災後登上虎井嶼時已經晚了，因此非常感謝澎防部虎井混砲營砲三連的官兵、虎井消防分隊、台灣電力公司虎井發電廠，以及當地志工團隊和居民共同努力，一同重建社區。

杜蘇芮颱風重創澎湖，造成不少嚴重災情。而虎井嶼身為馬公市唯二離島之一，風災過後所面臨的挑戰更顯艱鉅，不但濱海道路被強風巨浪帶來的砂石淹沒，更因海水倒灌民宅，讓虎井居民惶惶度過驚魂的一夜。

還好，天亮後風雨稍歇，虎井駐軍營區雖受創更嚴重，但第一時間仍以恢復民生為優先，全力投入當地災後復原，也讓當地居民得以最快速度重整虎井環境，更讓當地里長陳大川與居民銘感五內。

也因此，馬公市長黃健忠特率領行政團隊，偕同市民代表會主席歐銀花、副主席莊國輝，市民代表譚蘭芬、吳武宗、洪清騰、陳永澎、吳志宏以及馬公市里長聯席會會長蘇德成等人前往虎井嶼致意，感謝國軍官兵和相關單位的無私付出。

黃健忠說，杜蘇芮颱風第一時間虎井里長陳大川暨各相關單位在面對解決災後種種挑戰、協助當地居民重建虎井環境上所展現的合作和努力，都是馬公市最動人的一面。