AI時代到來，對於資安及國安來說，究竟是挑戰還是助益，成為各界熱議的話題。台灣最大的駭客與資安技術研討會HITCON Community 2023（台灣駭客年會）上周末落幕，吸引近2,000位駭客及資安技術人員參加。

數位發展部部長唐鳳錄製開幕致辭時表示，因為地緣政治因素，讓資安議題對於國家安全至為重要。數位部去年8月成立之後，也積極協助基礎設施強化資安韌性還有應變能力，今年資安行政法人資安院也成立，加入培育資安研發人才，建立資安國家隊。

今年以AI為研究主題，收到了五年來數量最多的投稿稿件，審稿委員更表示，這是「史上最高水準」的投稿，共選出23篇呼應「AI」主題的漏洞揭露及分析等研究，包含混合反編譯器和AI進行現代逆向工程、用自行開發的生成式AI模型進行鑑識分析、AI及自動化紅藍隊演練中的實際成果，以及OpenAI及ChatGPT在運用個人資料來訓練AI的資安議題等。

台灣駭客協會理事長翁浩正表示，今年算是疫情之後的第一次年會，大會以技術本質、駭客攻防技術與思維等為主題，不帶商業色彩的安全研究，為資安領域帶來最新與最深入技術與實踐，不但促進全球駭客社群面對面交換經驗、也讓在地社群更加蓬勃發展。