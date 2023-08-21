大陸經濟復蘇腳步蹣跚，一線城市的商務辦公大樓空置問題加劇。據大陸財經媒體報導，北京今年2季度商辦大樓空置率升高至18.3%，創下近13年新高，租金則倒退到2012年的水平。

陸媒《財經網》引用國際房地產服務商第一太平戴維斯的數據顯示，2023年第2季度，北京全市辦公樓空置率為18.3%，環比上漲1.5%，創下近13年來新高。這相當於2010年第一季度的水平，當時北京辦公樓空置率為18.4%。

報導說，今年上半年一線城市的辦公樓都面臨著不同程度的出租困境。近日戴德梁行的報告顯示，截至今年上半年底，北京、上海、廣州、深圳的甲級辦公樓空置率分別為16.9%、18.6%、18%、24.5%，均較去年底有不同程度的上升。

一位行業資深經理人表示，2023年上半年幾乎全是降價成交。2022年3月以前，每週都能有兩三組客戶看房，但2023年上半年一個月才能等來2、3組客戶。

據高力國際報告，2023年第2季度北京辦公樓市場租戶在不斷外流，受網際網路企業收縮和教培行業遇冷影響，中關村空置率上漲至16.9%，達到近10年新高，租金降幅最大，環比下降7.6%。

仲量聯行資料顯示，2022年年末，中關村辦公樓市場退租嚴重。家住中關村附近的居民回憶道，2020年前後，中關村附近的辦公樓晚上8、9點依舊燈火通明，叫車軟體上排隊都得20分起跳。而現在的晚上，幾乎沒有大廈再整片亮起燈光。

報導說，租戶流失，租金也在不斷下滑。根據仲量聯行的數據，2023年2季度，北京全市辦公樓平均租金為316元（人民幣，下同）/平方米．月，環比下滑1.5%。第一太平戴維斯認為，目前北京市場的平均租金大體回落至2012年同期水平，未來2、3個季度可能還會出現租金持續下降的情況。

報導還說，大陸其餘一線城市的商辦大樓各面臨著不同程度出租困境，上半年，上海、廣州、深圳的甲級商辦大樓空置率分別升至18.6%、18%及24.5%。究其根本，整體市場下行的原因是供需失衡，且需求增速遠低於市場預期。