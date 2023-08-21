民眾黨總統參選人柯文哲20日接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，並邀請前大使介文汲、前立委郭正亮為提問人，於今日播出。被問到中天新聞台被NCC撤照，法院訴訟NCC連10敗一事，柯文哲認為，這個太過分了，他怎麼不會覺得不好意思？這個就已經到傲慢的程度！

柯文哲在節目中直言，既然要選，就要能夠改變台灣，能夠讓台灣走向更好的一條路，這才是目標。「所以我才講這為什麼我們台灣已經三次政黨輪替了，就國家越搞越糟怎麼一回事？」

柯文哲回憶，2016年1月13號蔡英文當選那天，「我們多高興」，結果過了幾年以後，天啊！怎麼變成這樣子？

對於關中天的事件，後來法院的訴訟NCC連10敗，柯文哲認為，不可以法院判了還這個樣子，這樣的話乾脆把法院關起來，司法就全部摧毀掉就好了！這個太過分了，他怎麼不會覺得不好意思？這個就已經到傲慢的程度！

至於如果勝選的話，會處理NCC嗎？柯文哲指出，倒覺得不是處理NCC，而是要讓NCC正常；不是NCC不對，是NCC今天怎麼變成這個樣子？

另外，柯文哲也認為，選罷法的反黑金條例，「我是反對的，我就覺得奇怪」，全世界僅有！所以老實講為什麼賴清德披著民主的外衣的獨裁者？真的！民進黨裡面沒有一個頭腦清楚的嗎？怎麼會讓這種法令這樣通過？這不是獨裁嗎？這獨裁已經到了黨意凌駕民意！