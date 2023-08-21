民眾黨總統參選人柯文哲接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，21日播出。由主持人盧秀芳、前立委郭正亮和前大使介文汲擔任共同提問人。柯文哲提出第一目標是「兩岸和平」，但若賴清德當選，可能做不到，他自己也在思考該如何善後？且ECFA兩岸經貿架構可能就沒了，柯文哲強調，可能10月就會有大的改變。至於賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，如何破解？柯文哲直呼：你們民進黨自己就最專制，還講別人？

主持人盧秀芳問到，如果賴清德勝選的話，兩岸和平「你的第一個目標就達不到嘛？」柯文哲表示，所以自己也老在想一個問題：賴清德當選到底要怎麼善後？旁邊前立委郭正亮直呼「你不要讓他發生啊！我跟你講，賴清德當選，明年會非常嚴重！」

【盧秀芳辣晚報】獨家! 盧秀芳專訪柯文哲 2024總統參選人系列首登場

前駐紐西蘭代表介文汲說「你那個兩岸和平就沒有了！」郭正亮提到「而且ECFA可能也沒有了！」盧秀芳強調「所以你的責任很重要！」柯文哲指出「ECFA可能10月就...！」郭正亮直言「因為它是一個不可逆的過程，你知道！」

介文汲問，賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，「你有沒有辦法破解一下？」柯文哲直呼「啊你們自己就最專制，還講別人？回去想想看！」