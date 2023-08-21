台北捷運人潮多，站內燈箱廣告吸引乘客目光，但最近一幅歐洲聖誕市集的燈箱廣告，文案註明布拉格、維也納、薩爾斯堡等城市，卻被德國在台協會發現搭配圖片有誤，誤植成德國的法蘭克福市集，貼文也引起熱議。

德國在台協會今在臉書粉專發文，貼出一張捷運燈箱廣告的照片，廣告上方寫有「歐洲聖誕市集」斗大字體，並用小字註記「浪漫布拉格、美味維也納、文藝薩爾斯堡」，但背景配圖卻疑似搞烏龍，讓德國在台協會糾正，「啊，這明明是德國法蘭克福的聖誕市集啊…」

貼文引起網友熱議，紛紛留言「他的目的達成了，你注意到他了」、「都是神聖羅馬帝國，不用分那麼仔細」、「我認得出左上的Commerzbank Tower」、「好歹也用布拉格廣場的照片吧」、「小編沒去過法蘭克福的耶誕市集啊」。

經北捷查證，該燈箱廣告位於台北捷運中山國中站，刊登日為8月5日至9月4日，將針對廣告內容請廣告商洽刊登客戶確認，已請權責單位處理。