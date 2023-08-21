南韓性感女神同時也是亞洲百大DJ的「DJ SODA(黃素熙)」在全球擁有不少粉絲支持，然而她日前參加日本大阪的音樂祭時，遭到多名觀眾襲胸，而主辦單位「TryHard JAPAN」也提出刑事告訴，而今(21)日晚間，有兩名男子透過YT影片露面致歉，並稱已到警局投案。

今日稍早，在「青汁王子」三崎優太的YT頻道上，更新一則題為「DJ SODA性被害の犯人を警察に出頭させました(DJ SODA性騷案的加害者露面)」的影片，其內容可見有兩名自稱是「DJ SODA性騷案的加害者」的人在鏡頭前以十分嚴肅的模樣露面，兩人對此事表示：「我很抱歉做出對於DJ SODA如此無禮的行為，但我當時喝酒，且興致上來了，才會做出這種事。」此外，兩人也一一對於社會大眾、DJ SODA、社會上的每一個人致歉，並連連低頭、彎腰以肢體動作表達自己的歉意。

【顔出し謝罪】DJ SODA性被害の犯人を警察に出頭させました 。（影片來自三崎優太 青汁王子 YouTube，如被移除請見諒。）

而在影片的最後，兩人在三崎優太的陪同下，走進警察局投案。此外，據日媒《NHK》報導，主辦單位今日已透過律師報警並提告，律師以「無特定嫌犯、在未獲同意下對其受害人性猥褻」之嫌疑對警方進行刑事告發。目前全案已進入司法程序審理中。而據日媒《NTV NEWS》報導，據知情人士透露，有兩名20歲男子已向警方自首，而詳情正在調查中。

事實上，DJ SODA日前也在推特上公開被襲胸的相關照片，只見畫面中她身穿泳裝，下台與粉絲互動。誰料，她的身側卻伸出狼爪朝她的胸部及左肩抓下，而她也還原當時情況，表示：「不只有男性粉絲觸摸我的胸部，有位女性粉絲笑著直接抓下去，而且是所有人中抓最大力。」讓粉絲看了十分心疼。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！