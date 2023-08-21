英國7月招募廣告統計顯示 勞動市場有降溫跡象 22:452023/08/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 求職網站Adzuna最新調查，英國7月招募廣告所列出來的起薪點均值，較6月下跌0.15％，為今年來首次下跌。雖然整體勞動市場的人力供應仍然緊張，但每個職缺的求職者人數卻呈小幅上升，顯示熾熱的勞動市場出現一些降溫跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尼日軍政府支持者超出預期 數千人響應志工活動 招募喊停 北捷燈箱廣告內容被糾錯 德國在台協會：明明是法蘭克福 英國商貿部高階官員接連出訪 強化與亞洲經貿關係 #勞動市場 #英國 #廣告 #降溫 #招募 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國恐怖護理師連殺7嬰 判處終身監禁 23:162023/08/21 國際 Jennie新廣告性感指數爆表 CK找對代言人破品牌歷史紀錄 21:322023/08/18 娛樂 英斥資1億英鎊購入AI晶片 與輝達進入談判後期 23:582023/08/21 財經 日本今夏酷熱 風扇夾克涼感頸圈等抗暑利器熱賣 20:352023/08/18 國際 詐團包辦食宿招攬海外人士來台 大安警今年已逮8港籍車手 13:262023/08/18 社會 疫後旅運復甦 華航再開70個運務員職缺 10:152023/08/21 財經 大甲媽保佑 網紅「英國叔叔」穿藍白拖跨42公里還願 22:052023/08/20 寶島 瑞士博物館失竊 倫敦臥底警找回價值8127萬元明朝花瓶 14:412023/08/20 國際 英國通報COVID-19新變異株BA.2.86首例 03:342023/08/19 國際 《國際金融》英國確保現金使用 設定提款機服務下限 10:482023/08/18 財經 英國中世紀少女入土姿勢不尋常 防她「從墳墓爬出來」 19:422023/08/18 國際 母女應徵仙草店！提出無理3要求 3.5萬人傻眼 12:312023/08/19 生活 《航運股》華航機場運務員開缺 募新血闢新局 10:382023/08/21 財經 迎復甦商機 華航擴大機師、運務員招募 17:042023/08/21 財經 王子埋頭健身盼35歲再拍寫真 願為戲劇全裸入鏡 16:292023/08/19 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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