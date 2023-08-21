求職網站Adzuna最新調查，英國7月招募廣告所列出來的起薪點均值，較6月下跌0.15％，為今年來首次下跌。雖然整體勞動市場的人力供應仍然緊張，但每個職缺的求職者人數卻呈小幅上升，顯示熾熱的勞動市場出現一些降溫跡象。