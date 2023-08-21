馬來西亞總理安華以高盛涉及馬國主權財富基金1MDB數十億美元計貪污案為由而可能被起訴。雖然高盛2020年同意支付25億美元現金和返還14億美元跟馬國和解，但去年底上台的安華稍早前指和解金額太少而重新評估與高盛的和解協議。