馬來西亞總理安華：可能以1MDB案起訴高盛 22:452023/08/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞總理安華以高盛涉及馬國主權財富基金1MDB數十億美元計貪污案為由而可能被起訴。雖然高盛2020年同意支付25億美元現金和返還14億美元跟馬國和解，但去年底上台的安華稍早前指和解金額太少而重新評估與高盛的和解協議。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應金融監管趨嚴 高盛擬增聘數百人 美女主播被爆「折彎鄰居車雨刷」遭起訴 親自回應了 柬埔寨候任總理洪馬內 堅決反對「大麻合法化」 #安華 #高盛 #和解 #馬來西亞 #總理 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬國空難》媒體誤傳空難死者 他怒澄清：我不在機上 22:222023/08/17 國際 義大利人出國吃霸王餐 總理梅洛尼買單救顏面 16:382023/08/19 國際 《國際經濟》高盛再砍陸股預測 警告快賣這類股 15:282023/08/21 財經 新加坡政壇連爆婚外情、貪污醜聞 李顯龍：不影響交接時間表 10:312023/08/21 國際 皮塔總理之路無望！提名資格被否決 泰前進黨提上訴遭駁回 17:262023/08/16 國際 馬來西亞墜機事故釀10死 將比對家屬DNA確認身分 15:322023/08/18 國際 馬來西亞墜機「砸地面人車」斷成多截 空難現場曝光釀10死 17:512023/08/17 國際 陸地產巨頭碧桂園爆雷 「森林城市」恐成「超級鬼城」 15:332023/08/16 兩岸 馬國空難》私人飛機俯衝墜毀「無人生還」 黑盒子下落不明 23:232023/08/17 國際 延宕近1個月 泰國國會第三次總理選舉22日登場 21:352023/08/16 國際 泰國國會總理選舉前夕 2親軍方政黨入為泰黨聯盟 18:042023/08/21 國際 台商深耕馬來西亞拿篤 3條鱷魚守護情緣數十載 16:482023/08/17 國際 泰國會22日選總理 流亡前總理戴克辛同日返泰 15:202023/08/19 國際 馬國空難》罹難議員作風親民 常搭直升機跑選區服務 21:442023/08/17 國際 烏軍大反攻第3個月 澤倫斯基訪瑞典要見王室成員 00:162023/08/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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