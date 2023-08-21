亞馬遜18日證實已經在美國本土推出其貨運服務，除了可處理亞馬遜網站上銷售商品的包裹外，還有來自其他網站和銷售渠道的商品。其表示商家必須也在亞馬遜網站上銷售商品，才符合使用這項服務的資格。

新冠期間網購量暴增讓亞馬遜自顧不暇，因此要暫停這項在疫前已推出一段時間的貨運服務。隨著疫情退燒而令網購量縮小，讓亞馬遜去年開始有剩餘的貨運處理能力。除了出租其數百萬平方英尺倉儲空間外，還開始改進出貨系統能力。

在加強貨運能力後，讓其出貨速度變更快。目前建立愈來愈多能24小時內出貨的物流配送中心。

亞馬遜過去高度仰賴優比速和聯邦快遞出貨給客戶，但隨著積極擴大自家物流網絡，包括擴大設立數以百計倉庫，不斷增加小貨車、飛機和長途運輸卡車來滿足從長途到短程的不同貨運需求。

其2018年推出亞馬遜貨運服務，一年後結束與聯邦快遞的合作關係，去年亞馬遜占優比速營收比率已縮減至約11％。現在其重啟貨運服務，並在網站上邀請商家參與其「為你的業務開放」服務，等於再次跟兩大快遞巨頭正面對決。

執行長賈西（Andy Jassy）指物流一直是亞馬遜優先處理的焦點，因為這是讓公司零售業務運作的引擎。